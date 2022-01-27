Москва, , 11:35 — REGNUM Явное нарушение Украиной одного из пунктов Минских соглашений показал в эфире британский телеканал Sky News, об этом первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в своём телеграм-канале.

Дмитрий Полянский Un.org

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По его словам дипломата, перед тем, как он дал интервью Sky News, этот канал показал в эфире двух британцев, воюющих за Украину на передовой в Донбассе. Однако десятый пункт Минских соглашений, принятых в 2015 году, предписывает вывод с украинской территории всех иностранных вооружённых формирований и наёмников, военной техники, а также разоружение всех незаконных групп.

«Так что эти ребята выглядят как наёмники, и я не знаю, почему вы хвастаетесь этим — я имею в виду, не вы лично, но ваша страна», — заявил Полянский и подчеркнул, что речь идёт о вопиющем нарушении договорённостей по Донбассу.

Дипломат также рассказал, что ведущая телеканала не ожидала от него такого замечания. Она попыталась заявить, что российские войска присутствуют в Донбассе, но Полянский напомнил о данных мониторинговой миссии ОБСЕ, согласно которым военных РФ в Донбассе нет.

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