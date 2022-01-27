Минск, , 11:35 — REGNUM При разработке замысла проверки сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии на территории республики учтен анализ развития событий, происходивших вокруг Белоруссии в 2020 году, а также кризисная ситуация в Казахстане. Об этом 27 января заявил заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич.

«При разработке замысла проверки в том числе был учтен анализ развития событий, происходивших вокруг нашей страны в 2020 году, все недружественные посылы и необоснованная концентрация войск, а также развития кризисной ситуации в Республике Казахстан», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Казахстане начались 2 января после двукратного роста цен на сжиженный газ.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.

Об успешном завершении миссии ОДКБ объявили 13 января. В республике иностранных военных уже нет.