Минск, 27 января 2022, 11:35 — REGNUM При разработке замысла проверки сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии на территории республики учтен анализ развития событий, происходивших вокруг Белоруссии в 2020 году, а также кризисная ситуация в Казахстане. Об этом 27 января заявил заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич.
Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Казахстане начались 2 января после двукратного роста цен на сжиженный газ.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.
Об успешном завершении миссии ОДКБ объявили 13 января. В республике иностранных военных уже нет.