Вашингтон, , 11:33 — REGNUM В Сети появился ролик с демонстрацией геймплея Star Wars: 1313 — отменённой игры по франшизе «Звёздные войны». Его 27 января опубликовал YouTube-канале The Vault.

Боба Фетт Скриншот с YouTube

На видео показано, как главный герой проекта Боба Фетт перемещается по уровню при помощи паркура и различных гаджетов. Помимо этого, в ролике можно увидеть анимации, которые планировалось добавить в игру.

Напомним, что Star Wars: 1313 была отменена в 2013 году по причине закрытия студии LucasArts. Игра должна была рассказать о юных годах охотника за головами Бобы Фетта.

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