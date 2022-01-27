Феодосия, Крым, , 11:34 — REGNUM В арбитраж Крыма поступил крупный финансовый иск от министерства промышленной политики республики. В споре на более чем 44 млн рублей ответчиком выступает «актив», подконтрольный профильному федеральному министерству, — ФГУП «Научно-исследовательский институт аэроупругих систем». Иск пока не приняли к производству, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление оформлено в базе 26 января 2022 года. Сумма требования — 44 640 311,4 рубля. Детали дела пока не сообщались. В 2019 году министерство уже судилось с госпредприятием, пытаясь взыскать излишне выплаченную субсидию в размере 6 339 500 рублей, но проиграло спор. Субсидия предоставлялась на возмещение части затрат на реализацию инвестпроекта по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, разработке и внедрению инновационных технологий.

В ЕГРЮЛ предприятие из Феодосии зарегистрировано в сентября 1993 года. С 20 декабря 2021 года юрлицо находится в процессе реорганизации в форме преобразования. Уставный капитал актива превышает 58 млн рублей, учредитель — Минпромторг России. Руководит госпредприятием с июня 2021 года — Евгений Андреев.

На сайте компании-ответчика уточняется, что это единственное в регионе предприятие по разработке воздухоплавательной техники.

По открытым данным, юрлицо выступало поставщиком как минимум по пяти госконтрактам на общую сумму более 400 млн рублей.