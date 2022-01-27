Курган, 27 января, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Курганской области на российско-казахстанском участке Государственной границы РФ пресекли вывоз из России 70 тонн пшеницы и гороха. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Ctu.customs.ru На таможне

Все грузы были задержаны на двухстороннем пункте пропуска «Звериноголовское» из-за нарушений карантина растений при вывозе продукции в Казахстан.

Так 23 января пресечён вывоз 40 тонн пшеницы, так как представленный фитосанитарный сертификат был просрочен и, соответственно, признан недействительным. А 26 января не допущен вывоз 60 тонн гороха, так как информация в документе не совпадала с данными товаротранспортной накладной.

Грузоперевозчики, которые являются гражданами Казахстана, привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции»). Всем им выданы предписания о запрете вывоза продукции.