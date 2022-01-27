27 января 2022 | Время чтения 4 мин

Модест Колеров, , 12:48 — REGNUM Министерство культуры России подготовило проект указа президента России «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» (с обширным приложением), и в настоящее время, до 4 февраля, идет его «общественное обсуждение» и «антикоррупционая экспертиза». После этого проект станет «окончательным» и, вероятно, будет предложен на утверждение президенту РФ.

Жан Поль Лоренс. Священник и инквизитор

Эти «Основы» — воистину выдающийся документ. Он гласит:

«Традиционные ценности — это формирующие мировоззрение граждан России нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению, обеспечивающие гражданское единство, лежащие в основе российской цивилизационной идентичности и единого культурного пространства страны, нашедшие своё уникальное самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России.

К числу традиционных ценностей относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России».

Уверен, что буквально всё описанное в этом тексте, начиная с гипотезы о недоказуемой «цивилизационной идентичности», — за исключением разве что (добавляемых в разных странах по вкусу) ценностей ЛГБТ — может на словах применить к себе едва ли не любое общество в любой стране. Ровным счётом ничего собственного, индивидуального, «цивилизационного» для России и её народа эта риторическая декларация не содержит. Авторам этих «Основ» буквально нечего сказать своему народу и своей стране.

Флаг ЛГБТ перед Капитолием Kyle Rush

Кто же враг всему этому ценному и хорошему, которое никто в здравом уме и твёрдой памяти уже тысячи лет не отрицает? Мировые религии давно уже дали квалифицированный ответ на этот вполне риторический вопрос: главный дьявол внутри человека, искушаемого личными и социальными грехами, собственной слабостью, преступностью и тем многим, о чём давно нелицеприятно сказали религии и теории прогресса. А вот авторы обсуждаемого документа пишут:

«Угрозу традиционным ценностям несёт деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций».

Но внутри авторов этого проекта, пытающихся пристегнуть к своим пустословию и графомании высшее должностное лицо нашего государства — нет греха, зла, слабости, эгоизма и т. п. Внутри себя они видят только добро, если не святость. А это значит, что они сами охвачены дьяволом, и этот дьявол заставляет этих мыслителей видеть всё зло своей жизни и своей страны не в собственной слабости, а во внешнем воздействии. Это — философия инквизиторов, считающих — против всего культурного, духовного, исторического опыта человечества — себя непогрешимыми носителями света. Такая позиция, мягко скажем, является культурным и социальным расизмом. И этот расизм имеет наглость в нашей стране, полной собственных внутренних проблем и несправедливости внутри самого человека и общества, искать решение не в самоизлечении от зла, о чём тысячи лет тщетно твердят мировые религии и гуманистические теории, а во внешнем враге.

Они лгут своему народу и своей стране. В первых рядах паркетных «цивилизационных патриотов», сплошь отправивших своих детей, семьи и бизнесы за кордон, — тот, кто лжёт о наших проблемах в проекте указа:

«Идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведёт к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей (далее — деструктивной идеологии), включающей в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру».

Формирование юнармейского военно-патриотического отряда «Пересвет». Брянская область Mil.ru

Именно они, фанаты позорной Болонской системы, фальшивой наукометрии, зарубежных дач и квартир, иностранных агентов и попсы, лично и прямо реализующие у нас компрадорскую и колониальную политику, учат нас жизни, словно это не они нас заставляют быть духовной колонией, а мы их заставляем:

«Реформы в области образования, науки, культуры и информационной деятельности, проводимые без учёта национальных традиций и накопленного российским обществом опыта, затрудняют передачу традиционных ценностей от поколения к поколению, облегчают распространение деструктивной идеологии».

Нет им никакой веры. Все их заклинания — лицемерие, фальшь и презрение к нашему народу. И — если угодно — глубокое презрение к той самой «цивилизации», которую они вдруг бросились защищать. И теперь они обещают президенту и народу «обеспечение морального лидерства России в международных отношениях как хранителя традиционных общечеловеческих ценностей»?

Они обманщики. Они держат нас за дураков.