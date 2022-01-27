Лос-Анджелес, США, 27 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В документальном фильме Janet американская певица Джанет Джексон расскажет о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в жизни. Об этом 27 января пишет Billboard.

Francisconce Майкл Джексон. Голограмма

В картине Джексон расскажет о личной жизни, своём брате Майкле Джексоне, запрете отца поступать в колледж, а также о неудачном браке с Джеймсом Дебарджем, который употреблял наркотики. Певица также затронула тему расизма, с которым она столкнулась в детстве, после переезда в Лос-Анджелес.

«Многие люди не хотели, чтобы мы были там. Они подписывали петицию, чтобы нас не было по соседству», — поделилась Джексон. «Чувствовала это (расистское отношение — ИА REGNUM) в школе от некоторых учителей и некоторых детей. Они могли прикасаться к твоим волосам, потому что твои волосы отличались от их. Или до твоей кожи, потирая её, типа: «Это отходит?» — говорит она.

ИА REGNUM напоминает, что премьера документального фильма Janet состоится в США 28 января 2022 года на телеканалах A&E и Lifetime. В Великобритании картина выйдет 31 января на Sky Documentaries и NOW.