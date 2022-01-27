Якутск, 27 января 2022, 11:32 — REGNUM Федеральный закон «Об обращении с животными» окружён популизмом, но регионы не вносят в него реальные корректировки. Проблемной назвал эту ситуацию с регулированием численности бродячих животных политобозреватель Тимофей Ефремов в интервью ИА SakhaDay.
Читайте также: Глава Якутии назвал «закон Бурматова» шероховатым и недоработанным
По его мнению, местные чиновники и депутаты не решаются брать на себя ответственность и совершать хоть какие-либо действия для решения создавшейся проблемы, так как не решаются вмешиваться в политику на федеральном уровне. Эксперт также подчеркнул, что популистские заявления сыпятся с двух сторон: и от политиков разных уровней, и от зоозащитников, при этом проблема остаётся нерешённой.
Как сообщало ИА REGNUM, закон «Об ответственном обращении с животными» нужно доработать соответствующим образом, так, чтобы приоритетом стала жизнь человека, а не собаки, заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он назвал «закон Бурматова» шероховатым и недоработанным.