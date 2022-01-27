Якутск, 27 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Федеральный закон «Об обращении с животными» окружён популизмом, но регионы не вносят в него реальные корректировки. Проблемной назвал эту ситуацию с регулированием численности бродячих животных политобозреватель Тимофей Ефремов в интервью ИА SakhaDay.

Nhandler Собака в приюте

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«Ситуация реально проблемная, а вокруг нее устраиваются виртуальные пляски. Закон о безнадзорных животных неадекватный, но никто не желает его изменить, отсутствует солидарность между региональными властями в попытке внести поправки. Это показатель того, что система власти находится в кризисе. А кризис возник, потому что к власти пришли некомпетентные люди. Их там много и против них нечего противопоставить. Нам остается лишь ждать, чем это все закончится», — считает Тимофей Ефремов.

По его мнению, местные чиновники и депутаты не решаются брать на себя ответственность и совершать хоть какие-либо действия для решения создавшейся проблемы, так как не решаются вмешиваться в политику на федеральном уровне. Эксперт также подчеркнул, что популистские заявления сыпятся с двух сторон: и от политиков разных уровней, и от зоозащитников, при этом проблема остаётся нерешённой.

«Понятно, что никакой борт не прилетит за собаками. Люди пытаются использовать проблему: кто-то руки нагреть, кто-то пиар себе сделать», — отметил Тимофей Ефремов.

Как сообщало ИА REGNUM, закон «Об ответственном обращении с животными» нужно доработать соответствующим образом, так, чтобы приоритетом стала жизнь человека, а не собаки, заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он назвал «закон Бурматова» шероховатым и недоработанным.