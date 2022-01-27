Москва, 27 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. О погоде, которая ожидает жителей столицы России в конце нынешней рабочей недели и в выходные, рассказала 27 января главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снегопад

«Практически все дни до выходных включительно у нас погода будет снежная и умеренно морозная», — приводит ее слова RT.

Также синоптик указала, что в ночь на 29 января на погоду в Москве и Московской области будет более сильно влиять циклон и потому временами ожидается выпадение снега. Температура воздуха ночью в Москве — −6…−8 °С, по области — до — 11 °C, днем — около — 5 °C в столице и до — 9 °C в Подмосковье.

«Небольшой снежок. Он сохранится и в воскресенье. Температура в ночные часы останется на прежнем уровне, а дневная повысится — циклон принесёт нам порцию тёплого воздуха. Максимальная температура в городе будет порядка −1…−3 °С, по области — до — 6 °С», — добавила Позднякова.

Кроме того, она уточнила, что новая «порция снега» ожидается в столице 31 января из-за того, что к этому времени в небе над Москвой «обоснуется глубокий циклон» с большим количеством осадков.

«Мы рассчитываем, что все дни погода будет снежной, в этот период, с 27 по 31 января включительно, в городе может выпасть 8—10 мм осадков. Высота снежного покрова за эти дни изменится», — заключила синоптик.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в четверг, 27 января, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −7… −5 °C.