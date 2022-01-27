Навсегда изолировать педофилов – правильное решение, считает Антон Цветков
Москва, 27 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков однозначно поддерживает решение Совета Федерации о пожизненном наказании для педофилов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 27 января.
«Я однозначно поддерживаю решение Совета Федерации. Мы давно говорили об этом, закон своевременен и необходим, он позволит, в первую очередь, обеспечить безопасность детям», — отметил Цветков.
По его словам, безопасность, защита детей — это главная задача государства. «Данный законопроект заставит преступников хорошо подумать прежде, чем совершать подобные злодеяния. Педофилия носит повторяющийся характер, и такой закон в действии поможет не только наказать злоумышленника, но и предупредить новые злодеяния, направленные против детей. Если преступник повторно совершил такое чудовищное преступление, его надо навсегда изолировать от общества», — считает эксперт.
«Я неоднократно разговаривал с заявителями, когда люди жаловались, что не могут спокойно жить и отпускать детей одних гулять и в школу, зная, что в их доме поселился педофил», — добавил он.