Москва, 27 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков однозначно поддерживает решение Совета Федерации о пожизненном наказании для педофилов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 27 января.

Детская игрушка

«Я однозначно поддерживаю решение Совета Федерации. Мы давно говорили об этом, закон своевременен и необходим, он позволит, в первую очередь, обеспечить безопасность детям», — отметил Цветков.

По его словам, безопасность, защита детей — это главная задача государства. «Данный законопроект заставит преступников хорошо подумать прежде, чем совершать подобные злодеяния. Педофилия носит повторяющийся характер, и такой закон в действии поможет не только наказать злоумышленника, но и предупредить новые злодеяния, направленные против детей. Если преступник повторно совершил такое чудовищное преступление, его надо навсегда изолировать от общества», — считает эксперт.

«Я неоднократно разговаривал с заявителями, когда люди жаловались, что не могут спокойно жить и отпускать детей одних гулять и в школу, зная, что в их доме поселился педофил», — добавил он.