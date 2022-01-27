Кундуз, Афганистан, 27 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Благотворительная организация «Concern» раздала наличные деньги 226 нуждающимся семьям в уезде Акташ афганской провинции Кундуз. Абдул Вали Мохаммади, глава департамента по делам беженцев в Кундузе, сообщил газете «8 Собх», что каждой нуждающейся семье было пожертвовано 6250 афгани.

8am.af Жители Афганистана

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По словам Мохаммади, бедственное положение этих семей было установлено организацией в сотрудничестве с департаментом по делам беженцев Кундуза.

Стоит отметить, что ряд жителей города Кундуз ранее заявляли, что помощи распределяется несправедливо и по этническим принципам.

Они говорят, что наличные розданы семьям родственников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице провинции и уездах, но официальные лица департамента по делам беженцев отвергают эти обвинения.