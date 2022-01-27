Москва, 27 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Московской области начнётся строительство нового участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает 27 января сайт правительства России.

(сс) Svetlov Artem ЦКАД

Соответствующие изменения в паспорт инвестпроекта «ЦКАД» утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Для повышения пропускной способности дороги в 2022 году начнётся строительства обхода деревни Малый Вязёмы в Одинцовском районе Подмосковья. Уточняется, что участок будет четырёхполосным, а общая протяжённость составит 4 км.

«На участке возведут путепроводы через железную дорогу Смоленского направления и внутри Малых Вязём, мост через реку Большую Вязёмку, тоннель под основным ходом ЦКАД, а также шумозащитные экраны», — рассказали в правительстве. Работы планируется завершить в 2024 году.