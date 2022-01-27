Оренбург, 27 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Оренбурге в новом театральном сезоне в 2022 году начнет работать малая сцена областного драмтеатра. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул56».

(сс) 383961 Театр

Малый зал простаивает уже 15 лет. Губернатор Денис Паслер подчеркнул во время рабочей встречи с главой минкульта Валерией Шевченко, что с учетом загрузки театра, идей для новых постановок необходимость в дополнительной площадке для актеров есть, в том числе в качестве базы для студентов театральных факультетов.

В 2021 году разработана проектно-сметная документация на ремонт и техническое оснащение малого зала. Стоимость проекта составила более 70 млн рублей. Его реализация позволит сделать малый зал экспериментальной площадкой театра, где спектакли нового формата смогут показывать как студенты, так и актеры. Эту площадку планируют запустить в новом театральном сезоне в 2022 году.

«Так называемый иммерсивный театр сегодня необходим в Оренбуржье. Малая сцена даст возможность проводить театральные интерактивы, где зрители становятся участниками творческого процесса. Такой формат востребован сегодня во многих странах мира, в том числе и в России», — сказала министр Евгения Шевченко.