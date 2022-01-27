Уфа, , 11:34 — REGNUM Изменения в закон о регулировании земельных отношений в Башкирии приняли депутаты госсобрания региона. Об этом 27 января сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Гаражи Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Закон призван обеспечить реализацию на территории республики так называемой гаражной амнистии. Документом создаются правовые условия для оформления прав граждан на земельные участки, на которых расположены гаражи. С этой целью правительство республики Башкортостан наделяется рядом полномочий», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что правительство республики будет устанавливать порядок определения платы за использование земельных участков для строительства гаражей и определять категории граждан, которые имеют право на бесплатное использование земли для вышеуказанных целей.

Органы местного самоуправления должны будут сообщать гражданам порядок оформления ими права на гаражи и земельные участки под ними, размещая сведения на своих сайтах и консультируя их.

Гаражная амнистия действует в России с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2026 года. Она касается как капитальных гаражей, так и «сваренных» некапитальных металлических гаражей, которые были построены гаражно-строительными кооперативами до введения Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года). При этом, так называемые «ракушки» под действие данного закона не попадают.

Закон «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» будет направлен на подпись главе Башкирии. Он вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.