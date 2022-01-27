Уфа, 27 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Изменения в закон о регулировании земельных отношений в Башкирии приняли депутаты госсобрания региона. Об этом 27 января сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гаражи

«Закон призван обеспечить реализацию на территории республики так называемой гаражной амнистии. Документом создаются правовые условия для оформления прав граждан на земельные участки, на которых расположены гаражи. С этой целью правительство республики Башкортостан наделяется рядом полномочий», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что правительство республики будет устанавливать порядок определения платы за использование земельных участков для строительства гаражей и определять категории граждан, которые имеют право на бесплатное использование земли для вышеуказанных целей.

Органы местного самоуправления должны будут сообщать гражданам порядок оформления ими права на гаражи и земельные участки под ними, размещая сведения на своих сайтах и консультируя их.

Гаражная амнистия действует в России с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2026 года. Она касается как капитальных гаражей, так и «сваренных» некапитальных металлических гаражей, которые были построены гаражно-строительными кооперативами до введения Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года). При этом, так называемые «ракушки» под действие данного закона не попадают.

Закон «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» будет направлен на подпись главе Башкирии. Он вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.