Москва, 27 января, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В России подорожание автомобилей и навязывание значительного количества дополнительных опций дилерами в условиях сложившегося дефицита привело к росту величины и срока автокредита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Очевидно, что конъюнктура рынка легковых машин кардинально не поменяется до лета, а скорее всего, сохранится на весь 2022 год. Поэтому можно ожидать соразмерного темпам подорожания автомашин роста величины потребительского кредита, оформляемого для приобретения машины, — сказала Цыганов. — Дефицит и инфляционные ожидания формируют повышенный спрос на автомашины, сдерживаемый, с другой стороны, снижением платежеспособности потенциальных покупателей. В совокупности эти факторы усиливают спрос на автокредитование, где продолжатся тенденции роста величины и срока кредитования, увеличится доля trade-in покупок в кредит».

Напомним, как сообщалось ранее, средний размер автокредита в РФ в декабре 2021 г. составил 1,28 млн рублей.