Москва, , 11:23 — REGNUM В 2022 году в России уменьшится количество новых ипотечных договоров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости, финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

Ипотека

«Рост ключевой ставки и ипотечных тарифов на несубсидированных государством программах приведут к снижению числа ипотечных договоров в 2022 году, — сказала она. — Вероятно сокращение числа новых кредитов на 20−25%, что объясняется исчерпанием наиболее платежеспособного спроса на пике активности весной-летом 2021 года, невыгодностью в 2022 году рефинансирования ипотеки, а также формированием существенного количества граждан, которые решили переключиться на аренду и подождать с ипотекой».

Как пояснила экономист, в настоящее время в РФ аренда экономически выгоднее, но арендные ставки растут, и это в перспективе приведет к выравниванию условий и повышению популярности ипотечного кредитования.

«Многие потенциальные покупатели вынуждены притормозить с покупкой ипотечной квартиры из-за недостатка средств для первого взноса, но часть все же сможет накопить на него и вернуться на рынок, а часть вполне может найти субсидируемые застройщиком программы с минимальным или отсутствующим первым взносом», — добавила Грызенкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время низкие ставки по субсидируемой ипотеке продолжают привлекать граждан на данный рынок.

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