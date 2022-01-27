Москва, , 11:22 — REGNUM В настоящее время в РФ чрезмерно низкие ставки по субсидируемой ипотеке продолжают привлекать граждан на ипотечный рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Ипотека AlexanderStein

«Резкий обвал спроса на ипотеку вероятен лишь при сочетании нескольких факторов — продолжения ужесточения монетарной политики и сильного роста ключевой ставки, дальнейшего ужесточения требований регулятора к организациям, которые могут выдавать ипотечные займы, прекращения стимулирования ипотечного рынка мерами господдержки, — сказала Степанова. — Сейчас чрезмерно низкие ставки по субсидируемой ипотеке (в том числе семейной ипотеке), сильно оторванные от рыночных ставок, пока продолжают привлекать граждан на ипотечный рынок. Также развивающаяся ипотека на приобретение земельного участка и строительство дома в ближайшие годы поддержит высокий спрос на данные ипотечные кредиты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в начале 2022 года в России продолжится тенденция снижения спроса на недвижимость.

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