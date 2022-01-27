Москва, 27 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В начале 2022 года в России действительно продолжится тенденция сокращения спроса на недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

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«В начале 2022 года действительно тенденция сокращения спроса на недвижимость продолжится и увеличится количество жителей, которые отложат оформление ипотеки. Но затем с середины 2022 года по мере того, как население привыкнет к новому уровню цен на недвижимость и новому уровню процентных ставок, спрос на жилье восстановится до уровня 2020 года, даже несмотря на умеренное повышение цен в рублевом выражении и при возможном падении цен в долларовом эквиваленте», — считает Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUMM, в застройщики и банки пытаются не допустить стагнации на российском рынке новостроек.