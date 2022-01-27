Каменск-Уральский, Свердловская область, , 11:19 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области задержали двух рецидивистов. Мужчин подозревают в серии мошенничеств в отношении пенсионеров, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых

Ранее судимых граждан задержал наряд полиции. У рецидивистов изъяли 28 купюр номиналом 500 рублей. Мужчин подозревают в использовании старой преступной схемы. Свердловчане звонили пожилым людям и сообщали, что их внук или внучка стали виновником ДТП. После чего требовали крупную сумму денег якобы за невозбуждение уголовного дела.

На данный момент мужчины находятся под стражей. Их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.