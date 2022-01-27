Москва, 27 января, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В РФ застройщики и банки пытаются предотвратить наступление стагнации на рынке новостроек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«В РФ возникают предпосылки для снижения темпов выдачи ипотеки в 2022 году. Как реакцию на снижение спроса мы уже наблюдаем усиленные меры застройщиков и банков по повышению привлекательности ипотеки и недопущению стагнации на рынке новостроек, — сказала Степанова. — Застройщики вводят дополнительную систему различных скидок и преференций, в общей сложности удешевляющих стоимость жилья. Многие банки совместно с партнерами-застройщиками реализуют собственные программы стимулирования спроса за счет специальных ипотечных программ, партнерских акций (в таких случаях при оформлении ипотеки первый взнос платит сам застройщик, а не покупатель)».

Как пояснила Степанова, в случае падения спроса на ипотеку кредитные организации будут его стимулировать посредством предложения ипотеки без первоначального взноса, увеличения срока ипотечного кредита, расширения круга заемщиков и снижения к ним требований.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России всё меньше потенциальных ипотечных заемщиков могут привлечь данный вид кредитования.