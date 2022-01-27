Москва, 27 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В России всё меньше потенциальных ипотечных заемщиков могут привлечь данный вид кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова

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«Жители РФ постепенно привыкнут к возвращению ставок по ипотеке на прежний высокий уровень, — сказала Степанова. — Но в гораздо большей степени на решение привлечь жилищно-ипотечное кредитование в 2022 году будет влиять цена недвижимости. Дело в том, что сейчас вместе с ростом цен увеличился и необходимый минимальный первоначальный взнос по ипотеке в денежном выражении, а также среднемесячная сумма ипотечного платежа, что снижает возможности потенциальных желающих купить недвижимость за заемные средства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в первом полугодии 2022 года спрос на ипотечные кредиты будет постепенно снижаться.