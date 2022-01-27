Сеул, , 11:18 — REGNUM Южная Корея представит четыре фильма на 44-м Международном фестивале короткометражного кино в Клермон-Ферране (Франция). Об этом сообщает Yonhap News.

Кинофестиваль (сс) geralt

Согласно опубликованным данным, в конкурсную программу кинофестиваля вошла работа режиссера Ли Тхака «Пустошь», картина Ким Чхоль Хви «Скрытая дорога», анимация Чон Сын Хи «Незримый глаз».

Анимационный фильм Ким Бо Ён «Ведро» покажут в номинации «Экспериментальное кино».

В текущем году фестиваль будет проходить с 28 января по 5 февраля.

Международном фестивале короткометражного кино в Клермон-Ферране — один из трех крупнейших международных кинофестивалей короткометражных фильмов, который проводится с 1979 года.

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