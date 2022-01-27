Москва, 27 января, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В первом полугодии 2022 года спрос на ипотечные кредиты будет постепенно снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Ипотека

«Большинство из тех, кто имел возможность и потребность, уже приобрели недвижимость в предыдущие два года на фоне стремительного роста цены квадратного метра, высоких темпов инфляции, в том числе воспользовавшись льготными формами ипотеки, — сказала Степанова. — При средних ставках ипотеки в 11−13% и выросших за два года более чем на 40% во многих регионах страны ценах на жилую недвижимость массового сегмента рынка спрос на ипотеку в первом полугодии 2022 года постепенно будет снижаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в столице РФ выдали 41,7 тыс. льготных ипотечных кредитов.