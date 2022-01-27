Екатеринбург, , 11:16 — REGNUM В Екатеринбурге будут судить экс-директора салона сотовой связи. Молодой человек 2001 года рождения помогал мошенникам в разблокировке абонентских номеров, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд

Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие установило, что во время работы в сотовом магазине екатеринбуржец имел доступ к базе данных абонентов, содержавшей паспортные данные граждан. Весной 2021 года у молодого человека из-за финансовых проблем возник преступный умысел. В одной из социальных сетей экс-директор салона связался с неизвестным, который осуществлял хищение денежных средств. Мужчины договорились о том, что екатеринбуржец за деньги разблокирует сотовые номера, заблокированные из-за подозрения в мошенничестве. За каждый разблокированный номер директор получил 500 рублей.

Молодого человека уже уволили с занимаемой должности. Уголовное дело направили в Орджонекидзевский районный суд Екатеринбурга.