Москва, , 11:19 — REGNUM Гораздо более мягким и опасным для России является вариант, при котором США будут по факту делать из Украины часть НАТО, но не вводить в нее, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что туда будут втаскивать неприемлемые для России вооружения и все остальное. А вот тут есть краеугольная позиция, которая заключается в том, что американские стратегические установки в Харькове и Днепропетровске российская элита не выдержит, это никто не примет. И надо видеть, с каким обеспокоенным лицом и сняв ту всегдашнюю вальяжность, которая для него уже как бы вторая, говорит об этих красных линиях пресс-секретарь президента. Он говорит с той серьезностью, которую в принципе считает избыточной. Значит, ситуация с этими «красными линиями» серьезна. И Лавров говорит об этом, и МИД в целом говорит об этом совсем не так, как говорится обо все остальном», — заявил Кургинян.

Таким образом начинает складываться картина, согласно которой американцы знают, что именно в их руках находятся все возможности спровоцировать русских на ответные действия и поставить русских в такую ситуацию, в которой они не смогут не осуществить этих действий. США знают, что этот рычаг именно в их руках, а поэтому превентивно со всех пропагандистских ресурсов заявляют истерично, что конфликт будет, зная, что они его запустят.

«Тогда понятно многое, понятно, почему информационно-пропагандистская кампания проводится с такой мощностью со стороны Запада, с которой не проводилась никогда в последние годы. Она проводится для того, чтобы после того, как будет сделано нечто, на что русские должны будут ответить, заявить: «Ну вот, мы же предупреждали! И мы же предупреждали вас, что русские потом будут говорить, что их спровоцировали, не верьте им». Картина понимания происходящего западной общественностью создана заранее», — продолжил эксперт.