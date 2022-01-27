Тбилиси, 27 января, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Самолёт грузинской компании Georgian Airways совершит 28 января разовый пассажирский рейс между Тбилиси и Москвой. Это заявление распространила пресс-служба компании.

Georgian-airways.com Самолет авиакомпании Georgian Airways

В сообщении говорится, что запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией не был отменён. На указанный рейс было получено отдельное разрешение.

«Полёт Тбилиси — Москва — Тбилиси является одноразовым чартерным рейсом, выполнение которого не требует допуска каких-либо исключений со стороны соответствующих ведомств», — заявили в компании.

Отмечается, что рейс предназначен для бизнесменов. Все билеты на не него уже проданы. Стоимость перелёта в одну сторону составила от 620 до 718 лари или от $200 до $230. Это в три с лишним раза меньше, чем на маршруте с пересадкой в Ереване, по которому обычно летают самолёты Georgian Airways в Россию.

Напомним полёты самолетов между Грузией и РФ были запрещены после инцидента 20 июня 2019 года в Тбилиси. Тогда в парламенте Грузии проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Её председателя, депутата Госдумы России от КПРФ Сергея Гаврилова, посадили в кресло спикера парламента. Грузинские депутаты от оппозиции заявили, что это оскорбляет Грузию и собрали сторонников на антироссийскую акцию, которая закончилась беспорядками. Российская делегация спешно покинула страну.