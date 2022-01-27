Иркутск, , 11:14 — REGNUM Служба по тарифам Иркутской области известила о повышении тарифов на электрическую энергию для населения региона на 2022 год. Соответствующий приказ подписан 27 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, для городского населения на первое полугодие 2022 года установлен тариф — 1,23 рубля/кВтч, для сельского населения на 1-е полугодие 2022 года этот показатель составляет 0,861 рубля/кВтч.

На второе полугодие 2022 года тарифы на электроэнергию для населения Иркутской области возрастут на 5,7% (в пределах инфляции) и составят для городского населения 1,30 рубля/кВтч, для сельского населения — 0,910 рубля/кВтч.

Суммы указаны с учетом НДС. Тарифы утверждены в рамках предельных уровней тарифов, установленных приказом ФАС России от 13 октября 2021 года № 1107/21.

В службе по тарифам Иркутской области подчеркнули, что тарифы на электроэнергию для населения в Приангарье остаются самыми низкими на территории Российской Федерации.

По данным областной службы по тарифам, следующим регионом, где установлен самый низкий тариф на электрическую энергию в стране, является Хакасия, разрыв с показателями этого региона составляет больше рубля: в Хакасии на первое полугодие 2022-го установлен тариф в размере 2,36 рубля/кВтч, на 2-е полугодие — 2,45 рубля/кВтч.

Как сообщало ИА REGNUM, иркутские спасатели обеспокоены участившимися пожарами, возникающими по вине майнеров: граждане, пользуясь низкими тарифами на электроэнергию, устанавливают специфичное оборудование в квартирах, частных жилых и дачных домах, гаражах.

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