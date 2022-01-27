Лос-Анджелес, США, , 11:14 — REGNUM Американский режиссёр Джеймс Ганн в интервью Billboad рассказал о работе над сериалом «Миротворец». Текст опубликован 27 января на сайте издания.

Джон Сина в роли Миротворца Кадр из сериала «Миротворец»

По словам Ганна, он уделил особое внимание музыке, которую использовал в шоу — а именно трекам в жанре глэм-метал. «Найти эти жемчужины среди кучи глэм-метала было чем-то, что взволновало меня и чем я занимался в течение многих лет в одиночку», — поделился Ганн.

Режиссёр также заявил, что составил список из 400 песен, которые он бы хотел использовать в «Миротворце». «И я слушаю его постоянно. Принимаю душ, слушаю, мою посуду, ставлю на Sonos у себя дома. И я нахожу среди них свои любимые и знаю, что хочу их использовать», — делится Ганн.

ИА REGNUM напоминает, что первую серию сериала «Миротворец» потоковый сервис HBO Max показал 13 января 2022 года, второй эпизод вышел 20 января. Главную роль в шоу исполняет актёр и рестлер Джон Сина.

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