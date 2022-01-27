Ульяновск, 27 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор местной жительнице, которую обвиняли в мошенничестве на 2 млн рублей. Пострадавшим по делу проходит участница долевого строительства, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Под уголовное преследование попала 52-летняя индивидуальная предпринимательница. Следствие установило, что осенью 2017 года она заключила с местной жительницей договор инвестирования для строительства трёхэтажного жилого дома, при этом у неё не было прав собственности на земельный участок и разрешительной документации.

Правоохранители выяснили, что от потерпевшей было получено 2 млн рублей, которыми обвиняемая распорядилась по собственному усмотрению.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Железнодорожный районный суд Ульяновска признал фигурантку уголовного дела виновной, назначив один год и девять месяцев колонии общего режима. В ведомстве уточняют, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Железнодорожном районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело о мошенничестве при строительстве многоквартирного дома. Потерпевшими считаются десять человек, ущерб оценивается на 20 млн рублей.

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