София, 27 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В столице Болгарии Софии из-за пандемии и высоких цен на проезд количество пассажиров общественно транспорта по сравнению с декабрем 2021-го года уменьшилось на 30%. Об этом заявил заместитель мэра болгарской столицы Дончо Барбалов, передает 27 января БНТ.

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По словам чиновника, в настоящее время городская администрация не может компенсировать автотранспортным предприятиям и депо Софии подорожание энергоносителей, а, следовательно, по столичной транспортной системе в целом будет нанесен очередной удар.

«Ожидается новое падение показателей пассажиропотока, что в итоге может привести к коллапсу отрасли», — резюмировал, в частности, он.

Тем не менее, Д. Барбалов выразил надежду на то, что правительство Болгарии найдет дополнительные средства на финансирование бесперебойной работы транспорта в Софии в частности и стране в целом. Ранее столичные водители автобусов, троллейбусов и трамваев объявили о намерении провести бессрочную забастовку с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда.