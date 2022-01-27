Кострома, 27 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Костромская область вводит новые и продлевает действие старых ограничений из-за пятой волны COVID-19. Об этом сообщает администрация региона.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

Запрет на массовые мероприятия и самоизоляция для непривитых пенсионеров будут действовать в Костромской области до 1 марта 2022 года. Меры были введены 28 июня и 15 октября 2021 года.

В период с 31 января до 27 февраля работодателей обязали перевести на «удалёнку» как минимум 30% сотрудников офисов и административно-управленческого персонала. Предприятиям, на которых работают более 200 человек, вновь поручено доставлять людей служебным транспортом.

Рекорд по количеству заражений коронавирусом в Костромской области обновляется третий день. Максимальное значение на пике четвёртой волны в конце октября составило 208 случаев. Регион перешагнул этот порог 25 января, тогда COVID-19 выявили у 234 человек. В следующие дни — 26 и 27 января положительный результат показали тесты 246 и 258 человек. Для сравнения, в начале января суточное число случаев инфекции в области не превышало 40. Таким образом, за месяц значение выросло более чем в 6 раз.