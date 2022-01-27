Мадрид, 27 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения исключает возможность дальнейшего сокращения срока действующего семидневного карантинного периода при COVID-19. Об этом по итогам заседания Межтерриториального совета национальной системы здравоохранения заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас, сообщает агентство EFE.

(cс) Manuel J. Armas. Gabinete de Comunicación del Parlamento de Canarias Каролина Дариас

По её словам, учитывая высокий уровень заболеваемости шестой волны коронавируса, данный вопрос «совершенно не созрел».

Дариас подчеркнула, что в рамках заседания лишь один член совета высказался за сокращение срока карантина. При этом ранее соответствующую инициативу поддержали представители четырёх автономных сообществ — Мадрида, Кастилии-Ла-Манчи, Валенсии и Галисии.