Москва, , 11:11 — REGNUM Федеральная служба безопасности Российской Федерации ко Дню памяти жертв Холокоста опубликовала архив «Следствием по делу установлено…» о расстрелах в Дубоссарах. Материалы представлены на сайте ФСБ.

Курган Славы в Дубоссарах Вадим Александрович Журук

Согласно архивным документам о преступлениях в городе Дубоссары (Молдавская ССР) с 12 по 28 сентября 1941 года там были расстреляны от 6 тыс. до 8 тыс. мирных граждан, среди которых было много женщин и детей.

В материале отмечается, что день 27 января установлен ООН в качестве Международного дня памяти жертв холокоста, под которыми понимаются уничтоженные германскими нацистами во время Второй мировой войны под предлогом «расовой неполноценности» миллионы представителей различных народов (евреи, цыгане, русские, украинцы, белорусы, поляки, сербы, словенцы, татары и другие «неарийцы»).

ИА REGNUM ранее сообщало, 17 января в России началась «Неделя памяти», приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста.

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