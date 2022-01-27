Красноярск, 27 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Уроки памяти «Блокадный хлеб» проводятся 27 января для школьников Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве образования.

Cpvrb.ru «Блокадный хлеб»

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Занятия приурочены ко Дню освобождения блокадного Ленинграда — 27 января 1944 года. Школьникам, а также студентам техникумов и колледжей рассказывают о мужестве, стойкости и героизме жителей Ленинграда.

Добавим, акция «Блокадный хлеб» проходит в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Патриотическое воспитание».

Как сообщало ИА REGNUM, в России 27 января отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, длившейся почти 900 дней (с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года).

В блокадные годы в городе на Неве, по разным подсчётам, погибло от 692 тысяч до 1,5 миллиона человек.

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