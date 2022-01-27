Камызяк, Астраханская область, , 11:11 — REGNUM В Астраханской области сотрудник полиции подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, в июне 2021 года сотрудник полиции познакомился с 15-летней жительницей города Камызяк в социальной сети. Он знал, что ей ещё не исполнилось 16 лет, однако с июня по август 2021 года требовал от неё прислать ему фотографии интимного характера.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.