Уфа, 27 января 2022, 11:15 — REGNUM Некоторых аграриев на два года могут освободить от уплаты единого сельскохозяйственного налога в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного собрания республики.
27 января на заседании госсобрания Башкирии был принят закон «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Республики Башкортостан». Действие закона распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.
«Сельхозпроизводители на два года освобождаются от уплаты единого сельскохозяйственного налога. Ранее налог уплачивался в размере 6% от прибыли. Нулевую ставку смогут применять те налогоплательщики, у которых средняя численность работников составила не менее 90% к уровню предыдущего налогового периода», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.
Отмечается, что уменьшение налоговой нагрузки благоприятно скажется на инвестиционной привлекательности Башкирии и поможет сохранить рабочие места.
«В сложный период пандемии мы поддержали предприятия торговли и общественного питания, предоставили льготы, субсидии и другие формы поддержки тем субъектам малого бизнеса, которые сильнее всего ощутили на себе влияние ограничительных мер. Наши фермерские хозяйства и малые сельхозпроизводители тоже понесли убытки, особенно учитывая засуху минувшего года. Отрасль нуждается в поддержке», — приводит пресс-служба слова Толкачева.
По предварительным данным, выпадающие доходы бюджета с 2022 по 2023 год составят порядка 275 миллионов рублей. Специалисты предполагают, что эта сумма будет компенсирована в среднесрочной перспективе за счет реализации новых проектов в сельском хозяйстве и дополнительными поступлениями в бюджет от увеличения производства продукции.
«Одна из главных задач закона — за счет налогового стимулирования сохранить количество предпринимателей, занятых в сельскохозяйственном производстве. Если мера окажется эффективной, будем думать о ее продлении на последующие годы», — сообщил Толкачев.
Закон будет направлен на подпись главе Башкирии.