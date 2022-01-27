Уфа, , 11:15 — REGNUM Некоторых аграриев на два года могут освободить от уплаты единого сельскохозяйственного налога в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Сельское хозяйство

27 января на заседании госсобрания Башкирии был принят закон «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Республики Башкортостан». Действие закона распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

«Сельхозпроизводители на два года освобождаются от уплаты единого сельскохозяйственного налога. Ранее налог уплачивался в размере 6% от прибыли. Нулевую ставку смогут применять те налогоплательщики, у которых средняя численность работников составила не менее 90% к уровню предыдущего налогового периода», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что уменьшение налоговой нагрузки благоприятно скажется на инвестиционной привлекательности Башкирии и поможет сохранить рабочие места.

«В сложный период пандемии мы поддержали предприятия торговли и общественного питания, предоставили льготы, субсидии и другие формы поддержки тем субъектам малого бизнеса, которые сильнее всего ощутили на себе влияние ограничительных мер. Наши фермерские хозяйства и малые сельхозпроизводители тоже понесли убытки, особенно учитывая засуху минувшего года. Отрасль нуждается в поддержке», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

По предварительным данным, выпадающие доходы бюджета с 2022 по 2023 год составят порядка 275 миллионов рублей. Специалисты предполагают, что эта сумма будет компенсирована в среднесрочной перспективе за счет реализации новых проектов в сельском хозяйстве и дополнительными поступлениями в бюджет от увеличения производства продукции.

«Одна из главных задач закона — за счет налогового стимулирования сохранить количество предпринимателей, занятых в сельскохозяйственном производстве. Если мера окажется эффективной, будем думать о ее продлении на последующие годы», — сообщил Толкачев.

Закон будет направлен на подпись главе Башкирии.