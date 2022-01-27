Горно-Алтайск, 27 января, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Республике Алтай принят закон, регулирующий вопросы выпаса и прогона сельскохозяйственных животных. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, законопроект был разработан по инициативе правоохранителей.

Цитата из видео МВД Республики Алтай На Алтае животные часто становится причиной ДТП

Как отмечается, бесконтрольный выпас скота зачастую приводит к хищению животных, что отвлекает значительные силы полиции. Кроме того, коровы и лошади на дорогах регулярно становится причинами ДТП, в которых страдают люди. Только в 2021 году зарегистрировано 146 подобных аварий.

Согласно документу, прогон скота отныне будет производиться под надзором пастухов по установленным маршрутам. Последние будут утверждать местные власти, либо уполномоченный на это орган.

«При определении маршрута прогона…, орган местного самоуправления либо уполномоченный орган обращается к владельцам автомобильных дорог с предложением об установлении соответствующих дорожных знаков», — отметили в ведомстве.

За нарушение новых требований владельцев скота ожидает штраф в размере 1−7 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма штрафа вырастет вдвое.

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