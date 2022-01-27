Казань, 27 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В пяти вузах Татарии открыли цифровые кафедры. Глава республики Рустам Минниханов поручил также начать обучение специалистов по цифровизации в школах.

Ноутбук

Перед профильными министерствами стоит задача повышения квалификации педагогов по цифровым компетенциям. В республике стартует программа по обновлению ноутбуков учителям школ, заявил Минниханов. Всего будет передано 24 тыс. ноутбуков.

«Мы ежемесячно с февраля будем проводить уроки цифровизации — это должна быть серьезная квалифицированная работа», — цитирует «Татар-информ» главу республики.

Количество вузов, имеющих цифровые кафедры в дальнейшем необходимо увеличить, добавил он.

«Нужно обратить внимание на цифровые кафедры в вузах. Важно не просто открыть, но и оснастить их, дать профессиональных преподавателей. Каждый вуз по линии здравоохранения, образования, культуры — везде без специалистов по цифровизации работа у нас не получится. Эту тему нужно рассмотреть пошире», — поручил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, в сельских школах Татарии отсутствует беспроводной доступ в интернет. На создание инфраструктуры в республиканских образовательных учреждениях в течение двух лет планируют направить более 1 млрд рублей.

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