Москва, 27 января, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Рейтинг лидеров рынка недвижимости России («королей российской недвижимости») за минувший год обнародовал 27 января журнал Forbes.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

На первом место в нем, как и в течение последних нескольких лет, находится группа компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Захара Илиева, являющаяся одним из наиболее крупных собственников коммерческой российской недвижимости, включая ТРЦ «Европейский» и агропромышленный кластер «Фуд сити». Доход компании от аренды в прошлом году составил $1,67 млрд.

Второе место заняла группа «Ташир» Самвела Карапетяна, объединяющая свыше 200 компаний в различных секторах экономики, включая строительную, производственную, финансовую и энергетическую отрасли, получившая от аренды в 2021 году $615 млн.

Третьей в рейтинге стала группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых, в том числе владеющая гостиницей Moscow Marriott Grand и ТЦ «Калейдоскоп», которая получила от аренды в 2021 году доход в $510 млн.

При этом четвертое место заняла группа Gleden Invest Александра Клячина, управляющая деловым кварталом «Красная роза», Даниловской мануфактурой и ДК «Рассвет», получившая от аренды в минувшем году $385 млн. Пятое место у группы Ingka Centres (бывшая IKEA Centres), под управлением которой находятся 45 торговых центров, включая «Мега Белая Дача», «Мега Химки» и «Мега Теплый Стан», доход которой от аренды за 2021 год составил $350 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что совокупное состояние российских миллиардеров из-за падения фондовых индексов сократилось на $27,9 млрд.