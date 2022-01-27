Амман, , 11:14 — REGNUM Вооружённые силы Иордании провели масштабную силовую операцию по ликвидации контрабандных маршрутов поставок наркотиков с территории Сирии. Об этом 27 января сообщает Jordan TV.

Армия иордании @ArmedForcesJO

По данным журналистов, операция была организована командованием Восточного военного округа, в зону ответственности которого входит сирийская граница.

Отмечается, что в результате действий пограничников были ликвидированы несколько крупных групп контрабандистов и захвачены крупные партии нелегальных грузов.

«В результате операции были убиты 27 человек, несколько контрабандистов получили ранения и бежали вглубь сирийской территории. В связи со сложными погодными условиями и выпадением снега в этом районе, были проведены предварительные разведывательные операции. Силами безопасности были обнаружены наркотические вещества в больших количествах», — сообщили в минобороны Иордании.