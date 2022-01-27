Париж, 27 января, 2022, 11:08 — ИА Регнум. По данным опроса института общественного мнения во Франции (Ifop), 85% жителей Франции иудейского вероисповедания и 64% граждан считают антисемитизм широко распространенным чувством, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Согласно опросу, 68% жителей иудейского вероисповедания подвергались насмешкам и преследованиям, а 20% стали жертвами агрессии из-за своей религиозной принадлежности.

Чтобы избежать насилия, 60% родителей просят своих детей не ходить «в определенные районы» и 55% просят родителей не носить отличительные знаки, а 45% — просят своих детей скрывать свою религиозную принадлежность.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Франции объявило, что ревакцинацию в стране прошли 34 522 301 человек.