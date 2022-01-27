Москва, , 11:06 — REGNUM Со сферой информационных технологий связывают будущее своих детей 67% родителей, сообщил 27 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко Government.ru

По его словам, опрос проводился среди родителей учащихся 7−11-х классов. Второе место у сферы технологий и промышленности, на третьем — медиа и коммуникации. Также в число родительских предпочтений попали образование и искусство.

«Сфера информационных технологий — одна из наиболее активно развивающихся отраслей экономики. Наша задача — подготовить для неё квалифицированные кадры. Приятно видеть, что 67% родителей школьников связывают их будущее с цифровой и ИТ-сферой», — приводит слова Чернышенко сайт правительства России.

Отмечается, что 80% родителей считают недостаточным количество занятий по информатике.