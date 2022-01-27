Калужская область заняла 2 место в ЦФО по суточной продуктивности коров
Калуга, 27 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Сельскохозяйственные организации Калужской области по состоянию на 25 января произвели 167,7 тонны молока, что на 4% больше аналогичных показателей 2021 года. Лидируют аграрии Медынского и Барятинского районов, увеличившие в 2022 году производство молока больше чем на 20%. Об этом 27 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.
В настоящее время калужские животноводы разделяют с коллегами из Владимирской области второе место по суточной продуктивности коров в Центральном федеральном округе и шестое среди всех российских субъектов. Руководитель аграрного ведомства обратил особое внимание на повышение эффективности селекционно-племенной работы и мероприятий по воспроизводству поголовья.