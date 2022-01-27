Калуга, 27 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Сельскохозяйственные организации Калужской области по состоянию на 25 января произвели 167,7 тонны молока, что на 4% больше аналогичных показателей 2021 года. Лидируют аграрии Медынского и Барятинского районов, увеличившие в 2022 году производство молока больше чем на 20%. Об этом 27 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области На молочной ферме

В настоящее время калужские животноводы разделяют с коллегами из Владимирской области второе место по суточной продуктивности коров в Центральном федеральном округе и шестое среди всех российских субъектов. Руководитель аграрного ведомства обратил особое внимание на повышение эффективности селекционно-племенной работы и мероприятий по воспроизводству поголовья.

«Аграрии от 100 животных маточного стада должны получать в среднем на 20 телят больше, чем в 2021 году, достигнув приплода в 90−95 телят, свиноводы за два опороса — 2 200 поросят, овцеводы — за одно ягнение более 120 ягнят. Одно из условий повышения результативности данной работы — искусственное осеменение. В целом в 2021 году эту технологию применяли 93,5% сельхозорганизаций, 30,2% крестьянских фермерских хозяйств (в 2020 году — 24,2%) и 25,8% личных подворий (в 2020 году — 17,8%). Квалификация специалистов ветеринарных служб и закупленное оборудование позволят и в дальнейшем увеличивать объемы предоставления данной услуги для развития малых форм хозяйствования», — отметил Леонид Громов.