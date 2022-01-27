Москва, 27 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. США нагнетают информационную истерию вокруг якобы готовящегося наступления России на Украину является информационной кампанией и подготовкой к чему-то большему, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Цитата из т/п «Время покажет». Первый канал Сергей Кургинян

«Невозможно представить себе и с трезва, ни спьяну, что мы возьмем и вломимся туда вот так вот с бодуна. Никто этого не хочет — ни консервативно-патриотическая часть элиты, ни центристская, ни либеральная. Американцы орут об этом как резанные. Они никогда так не орали ни перед Крымом, когда они не могли чего-то не знать, ни в Донецке. Никогда так не орали об этом как сейчас. Как резанные по всем каналам как свершившийся факт: вторжение России на Украину. Зачем они так орут? Это дорогостоящая крупная информационная операция», — заявил Кургинян.

По его словам, идет речь о том, что США хотят поставить Россию в такую ситуацию, при которой она не сможет не дернуться в ту или иную сторону. При этом вся ситуация находится в руках американцев, которые могут сделать ее либо мелкой хулиганской, либо яркой и эксцессной. Последний вариант возможен в том случае, если президенту Украины Владимиру Зеленскому скажут устроить зачистку Донецка и Луганска.

«Тогда никто не захочет и не сможет (я имею в виду политическую элиту России) не ответить на это соответствующими действиями со стороны России. Во-первых, все настроения таковы, что Донецк и Луганск поддержат, во-вторых, даже те, у кого настроения другие… они все, как только Украина сунется в Донецк и Луганск, будут орать, что надо ответить, потому что система не выдержит отсутствия ответа. Она не может умыться. Она потеряет уже не половину, а 90% своего рейтинга, и это понимают все», — продолжил политолог, добавив, что действующая система — это совокупная собственность и консерваторов, и либералов.

По его словам, никто не хочет, чтобы здесь, в России, была сорвана резьба, потому что это затронет очень многих. Единственное, кто этого хочет — это откровенно пятая колонна, которой кажется, что именно мятеж позволит разрядить ситуацию.