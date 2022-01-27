Ярославль, 27 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В ГИБДД Ярославской области не считают, что приход новых перевозчиков привел к росту аварийности на дорогах Ярославля. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ярославской области Антон Царев.

Yarnews.net Брошенный автобус в Ярославле

В первую очередь глава областной ГИБДД отметил, что со всеми иногородними перевозчиками, пришедшими в Ярославль после транспортной реформы, были проведены индивидуальные встречи.

«Что касается перевозчиков, которые благодаря вмешательству правительства пришли на наши маршруты, ну, вы понимаете, что это было сделано вынужденно, потому что ситуация в сфере перевозок была достаточно накалена. С этими перевозчиками мои коллеги тоже встречались. Сразу же рассказали относительно движений в Ярославле, опасных местах, где зачастую бывают заторовые ситуации, аварийно-опасные. Что касается транспортных средств, к нам так же жалобы поступали, по ряду этих жалоб мы отрабатывали, там какие-то нарушения были. Но говорить о том, что категорически там неприемлемы автобусы в сравнении с тем, что ранее эксплуатировались, я бы не стал. Нет такой статистики», — сказал Антон Царев.

Кроме того, главный автоинспектор региона пояснил, что ведомство не может вести самостоятельные проверки баз перевозчиков. В ГИБДД старались оперативно убирать сломавшиеся автобусы с проезжих частей.

«Посетить автопарк, к сожалению, не можем, такая компетенция отсутствует. Раньше мы могли, в соответствии с законом, организовать плановую или внеплановую проверку лица, эксплуатирующего транспортное средство. Но вот уже несколько лет осуществляем только надзор и контроль за дорожным движением. По сообщениям в соцсетях мы реагируем, проверяем их. Более того, когда у нас автобусы стали просто бросать, мы не ждали, когда третий-четвёртый факт случится и сразу же говорили об уборке этого автобуса с проезжей части», — отметил начальник управления ГИБДД УМВД по Ярославской области.

На водителей общественного транспорта и такси составлено более 1100 административных протоколов о несоблюдении масочного режима. Точную статистику наказаний транспортных предприятий за технические неисправности автобусов в ГИБДД не представили.