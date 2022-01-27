Каир, , 11:02 — REGNUM Российский фотоблогер Арсений Котов, ведущий свой блог об архитектуре в постсоветских странах, задержан полицией Египта в Каире и просит помощи у МИД РФ. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Дорога ведёт в Город мусорщиков © Антон Афанасьев

Накануне мужчина написал о нападении местных жителей и попытке грабежа в ходе его прогулки по каирскому Городу Мусорщиков. Блогеру удалось отбиться от нападавших и попросить помощи у полицейских, после чего его задержали.

«Теперь, после бессонной ночи, с сотрясением мозга, мной хочет заняться public security из-за фотографий гнилого района», — написал Котов.

Он попросил своих подписчиков позвонить в МИД РФ и рассказать о сложившейся ситуации: «Посольство после пяти звонков мне не оказало никакой помощи и никого не прислало. Меня держат в полицейском участке Manshee Noser в Каире».