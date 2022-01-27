Астана, 27 января, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Суд в Казахстане принял решение арестовать на время следствия экс-главу Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова и его бывшего заместителя Ануара Садыкулова Об этом 27 января сообщает РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Сообщается, что арестованных подозревают в государственной измене и в использовании насильственных действий для захвата власти. Также их подозревают в превышении должностных полномочий для «извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям».

В КНБ отметили, что уголовному делу присвоен статус «совершенно секретно». В связи с этим обнародование хода следствия запрещено.

Напомним, о задержании Масимова в КНБ сообщили 8 января. С ним, кроме Садыкулова по делу проходит другой бывший заместитель Даулет Ергожин. По нему решение о мере пресечения ещё не принято.