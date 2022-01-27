Ульяновск, 27 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области, который является вторым по величине городом в регионе, избрали главу муниципалитета. Пост занял Андрей Большаков, который ранее работал заместителем, сообщает городская администрация.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновник

На данный пост претендовали 11 человек, из них по итогам работы конкурсной комиссии были рекомендованы три человека. Помимо Большакова, также рассматривались кандидатуры руководителя агентства по развитию сельских территорий Ульяновской области Александра Воецкого и представителя системы ПФР Евгения Соловьёва (г. Москва).

По итогам голосования в гордуме Димитровграда Андрей Большаков набрал 20 голосов, став вновь избранным главой города. Напомним, что ранее он исполнял обязанности главы города, а до этого трудился заместителем главы Димитровграда. На этом посту он сменил Богдана Павленко, который в июле 2021 года сложил полномочия в связи с переходом на новую работу.

Своё первое совещание в новом статусе Большаков посвятил вопросам уборки снега и качеству оказания коммунальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, для избрания главой Димитровграда необходимо набрать не менее 16 голосов поддержки от депутатов. Всего в парламенте насчитывается 30 народных избранников.